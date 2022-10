E se fosse connosco?

Sejamos brutos por ausência de superstição: com as alterações climáticas, o risco em cada verão não é de que ocorram ou não vagas de incêndios, o risco oscila hoje entre a tragédia florestal e a catástrofe humana. Isto é, entre incêndios como o de Monchique em 2018 (sete dias, mais de 25 mil hectares ardidos, 41 feridos) e o de Pedrógão Grande em 2017 (quatro dias, mais de 50 mil hectares ardidos, 66 mortos, 254 feridos). Em ambos, houve não só calor abrasador como fenómenos naturais que descontrolaram o fogo. Mas ao contrário do discurso político de 2017 (nos incêndios de junho e de outubro), as alterações climáticas não desresponsabilizam o Estado, comprometem-no. Passarmos a primeira semana de verão a falar do Siresp é como supor que um banco de madeira se equilibra só com um pé.

