A sua vida dava um post

As redes sociais já não querem ser uma parte da sua vida, mas a sua própria vida — uma vida virtual cada vez mais ligada que se transforma numa vida real cada vez mais isolada. Esta passagem da serventia à servidão, isto é, dos deslumbrantes instrumentos à nossa disposição para a nossa deslumbrada instrumentalização, cresce a passos largos, ante as nossas vistas curtas, para a desocupação dos Estados em benefício de grandes corporações tecnológicas. Não há pigmento de saudosismo nestas frases, mas um rumor nítido do que é aceite com demasiada ligeireza. O lançamento esta semana pelo Facebook de uma criptomoeda é um passo aterrorizador que a quase ninguém aterroriza: “a bola de cristal é negra”, escrevia “The Guardian”, “e nós deveríamos ter medo”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)