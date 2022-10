Afinal como é?

A polémica começou quando se conheceu uma lista de contemplados pelos prémios de desempenho da TAP. Numa atitude bem populista o primeiro-ministro apareceu incomodado e o ministro da tutela classificou esta política “uma quebra da relação de confiança entre a comissão executiva e o maior acionista da TAP, o Estado português”. A meu ver o caso merece reflexão pelo exemplo.

