O partido do sistema

O que André Ventura trouxe do seu passado como comentador desportivo não foi, tanto quanto me é dado perceber, sequer aprender a gostar de futebol. Do futebol, Ventura adaptou principalmente o discurso sobre o “sistema” que costumam usar os dirigentes de clubes quando querem negar as malfeitorias em que se empenham na manutenção desse mesmo sistema. Quanto mais escancarada a desonestidade, ou quanto pior estiver a jogar o clube, mais estridentes serão os gritos contra o “sistema”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.