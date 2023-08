Igreja aberta a gays e trans: sem “mas” ou “porquê”

Os betos beatos julgam-se donos da igreja e, pior ainda, usam a igreja enquanto instrumento do seu poder social, que passa sempre misteriosamente pela diminuição da mulher e pela demonização do homossexual e do trans. Sucede que um gay da periferia da Igreja pode ser tão ou mais católica do que um hetero dos primeiros bancos. Aliás, se a ideia central é a família, conheço homens gays muito mais católicos e amigos da família do que muitos marialvinhas que são católicos só na aparência social