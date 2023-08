A solução para o decreto dos professores é satisfatória?

SIM O grau de satisfação com o mecanismo de aceleração da progressão na carreira dos professores depende da ponderação dos vários interesses. Todas as carreiras da Função Pública viram suspensa a contagem do tempo de serviço entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017, num total de 9 anos, 4 meses e 2 dias.

A Lei do Orçamento para 2018 (e a de 2019) determinou que o reinício da contagem de tempo de serviço ocorreria a 1 de janeiro de 2018. Porém, para as carreiras especiais (incluindo professores) determinou-se que a recuperação dependeria de negociações quanto ao prazo e modo, tendo em conta a saúde das contas públicas.