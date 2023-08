O que fazer com os nossos velhos?

A minha sogra, de 83 anos, não quer usar bengala, para não expor a velhice. O meu pai, de 78, com uma artrose no fémur causada pela idade avançada, também prefere cambalear. Mesmo com a pele encarquilhada, o cabelo branco ralo e pés que se arrastam, os velhos não querem parecer velhos. Tentam afastar com fingimentos e medicamentos as forças da Natureza. Para eles, a madeira de mogno com que é feita a bengala pode ser a mesma do caixão.