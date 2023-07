Porque é que tantos homens têm mais medo da “Barbie” do que de Putin?

Os republicanos dos estados vermelhos dizem que são os defensores dos valores da família contra a agenda antifamília dos democratas. Mas será mesmo assim? Esta crença sobrevive aos factos? Não. Para começar, como é que os alegados defensores da família apoiam um homem, Trump, que desrespeitou os valores da família em todos os momentos da sua vida? Este é só o homem que traiu a mulher com uma estrela porno no exato momento em que a mulher estava em casa com o filho recém nascido. Já agora, se a memória não me falha, a América só teve até agora dois Presidentes divorciados, ambos republicanos – Trump e Reagan