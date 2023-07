O PSOE devia viabilizar um Governo minoritário do PP?

SIM Mesmo que a democracia fosse apenas um método para escolher o novo líder — que não é, é muito mais do que isso —, o respeito pela vontade da maioria não pode ser permanentemente atropelado. O Partido Popular ganhou as eleições de domingo, ou seja, a maioria dos espanhóis mostrou vontade que Alberto Núñes Feijóo fosse o próximo presidente do Governo. Essa vontade deveria ser soberana.

