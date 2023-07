Metadados: persistir na inconstitucionalidade

A solução conjunta definida pelo PS e PSD para ultrapassar as inconstitucionalidades à lei da retenção de dados das comunicações eletrónicas optou por fazer tábua rasa das lições do TJUE e do TC. Uma vez que o Presidente da República já fez saber que submeterá o diploma a fiscalização preventiva, o destino da proposta definida pelo PS e pelo PSD é a crónica de um chumbo anunciado