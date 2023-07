Muitos líderes europeus, incluindo o do Reino Unido, sempre o maior aliado dos EUA, vieram deplorar a cedência de bombas de fragmentação à Ucrânia, decidida por Joe Biden. Curiosamente, como um camarada jornalista me salientava, quanto mais longe da Rússia, mais se deplora. É fácil dar a outra face quando a mão do agressor não nos atinge.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.