Controlar os preços para combater a inflação

A inflação é a taxa de aumento no nível dos preços pagos pelos consumidores. Esta observação leva a uma conclusão tão fácil e óbvia quanto errada e perigosa. Porque não controlar os preços por lei ou intervenção estatal e como tal resolver o problema da inflação? Sobretudo quando o aumento rápido da inflação se deve à subida de preços de alguns bens isolados, com a energia ou os cereais à cabeça, torna-se ainda mais tentador eliminar a inflação “por decreto”. Muitos países fizeram isto no passado. Vários deles acabaram em crise financeira, pobreza e hiperinflação. Aliás, lendo a história dos vários programas do FMI em países emergentes, os controlos dos preços são uma das características mais frequentes.

