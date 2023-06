Como dissuadir a Rússia?

No final do século XX, a grande questão estratégica para a Europa foi saber como organizar o continente do ponto de vista político e militar de modo a assegurar a segurança e a paz a nível regional. O resultado foi a manutenção da NATO e uma série de tratados de controlo de armamentos negociados entre Washington e Moscovo de forma a garantir a superioridade da defesa sobre o ataque.

A história, cultura, a geografia e a memória da repressão russa e soviética durante décadas conduziram as sociedades dos países do centro e do leste da Europa a escolherem integrar instituições euro-atlânticas como a NATO e a União Europeia. Tal satisfez interesses políticos e industriais de Washington.