A nova fase da guerra na Ucrânia

De acordo com os especialistas militares, a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia entrou numa nova fase. Depois das derrotas russas nos últimos 12 meses nas principais batalhas, está em curso a contraofensiva ucraniana, que tenta reconquistar o território ocupado pelos russos. Os ucranianos partem em grande desvantagem, até porque todos os seus ataques têm de acabar na fronteira, permitindo aos russos retirarem-se e reagruparem quando precisam, assim como manter fornecimentos estáveis para as suas tropas. Além disso, os ucranianos estão numa corrida contra o tempo, quer porque todos os dias os russos causam mais danos no território ucraniano quer porque o apoio ocidental em armas que tem sido essencial responde a eleitores que se começam a esquecer ou a desinteressar-se pelo assunto. Mas a sequência de derrotas embaraçosas dos russos tem sido tal que os principais especialistas fazem prognósticos positivos acerca das hipóteses de os ucranianos não só ganharem terreno aos russos, como mesmo recuperarem algum do território que os russos tinham ocupado em 2014.

Se Putin é o grande derrotado em termos militares, quem sofre mesmo são os ucranianos cujas cidades têm sido destruídas pelos russos. Os números económicos são avassaladores. Neste momento, cerca de 18% da área territorial da Ucrânia está ocupada pelos russos. É aproximadamente o mesmo que seria Portugal ver ocupado todo o território a norte do rio Douro. Este território ocupado corresponde a 12% do que era o PIB antes da guerra; aproximadamente o mesmo peso que o Alentejo mais o Algarve têm em Portugal. Estima-se que 13 milhões de pessoas tenham sido forçadas a abandonar a sua residência, das quais 8 milhões deixaram o país. Apesar de toda a mobilização para a guerra, estima-se que cerca de 25% dos ucranianos que buscam emprego não conseguem encontrá-lo.