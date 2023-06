As margens dos bancos

Esta semana houve caça à banca na imprensa. Só no Expresso (incluindo online), quatro artigos apontavam o dedo aos bancos por pagarem 0%, em média, de taxa de juro nos depósitos à ordem em abril (na zona euro a taxa média de juro era de 0,18%) quando esses bancos po­diam depositar esse dinheiro no BCE a 3%. Luís Aguiar-Conraria, na semana passada, afirmava que “o que se passa com as taxas de juro dos depósitos bancários em Portugal é um escândalo”, concluindo, em relação aos bancos, que “o seu comportamento é igual ao de um cartel”. Será mesmo assim?

