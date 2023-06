Portugal, a Huawei e o 5G

Ouvi e li críticas ao Governo por deixar empresas chinesas, nomeadamente a maior no ramo, a Huawei, de fora do concurso para o 5G. Para os críticos, trata-se de um favor que se faz aos EUA; entendo, no entanto, que num país com tanto investimento chinês seria altura de demonstrar que, apesar de tudo, temos soberania. O Governo fez bem