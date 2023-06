Vistos gold, muito mais do que habitação

O fim dos vistos gold (autorizações de residência para investimento) foi anunciado pelo Governo como um mecanismo apto a reduzir a especulação imobiliária. Em 2021, o Decreto-Lei nº 14/2021, de 12 de fevereiro, tinha restringido o regime relativo aos imóveis para habitação aos situados nas Regiões Autónomas e nos territórios do interior. Torna-se, por isso, um pouco difícil perceber esta justificação, tanto mais que não é inteiramente clara a relação entre os vistos gold e a crise da habitação. É certo que o crescimento do turismo e o incentivo à compra de imóveis por parte de estrangeiros geraram um aumento considerável dos preços, tanto na compra da habitação como no arrendamento. Mas é duvidoso que tenha existido uma relação direta entre estes fenómenos e os vistos gold. Por exemplo, em cada 100 imóveis transacionados apenas 3% foram dedicados a autorizações de residência para atividade de investimento, um número bastante baixo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.