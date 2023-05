A Índia e a mudança demográfica na China

Poderá a Índia contribuir para criação de ordem política internacional, moderando a ambição da China e diminuindo os riscos geopolíticos? A União Europeia (UE), a Austrália, o Japão e os Estados Unidos alimentam esta expectativa. Esta semana, Subrahmanyam Jaishankar e Piyush Goyal, ministros dos Negócios Estrangeiros e do Comércio indianos, participaram no Conselho de Comércio e Tecnologia UE-Índia, em Bruxelas. Na próxima semana, o primeiro-ministro Narendra Modi estará na Austrália. Em junho, fará uma visita de Estado aos EUA.

As expectativas sobre o possível papel político, económico e militar de Nova Deli na política internacional aumentaram, o mês passado, com a notícia de que, segundo estimativas das Nações Unidas, o país ultrapassara a China em termos de população. Este facto tem relevância histórica. Durante mais de 2000 anos, a China foi o país mais populoso do mundo. Todavia, o que será mesmo relevante ao nível político, económico e militar não é tanto a diminuição da população chinesa, mas a sua estrutura demográfica. O número de pessoas entre os 15 e os 49 anos, o grupo mais produtivo numa sociedade chinesa, diminuirá 30 a 40% nos próximos 30 anos.