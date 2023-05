As Filipinas e a transformação do Pacífico

“Chegou a altura de dizer adeus aos Estados Unidos,” afirmou Rodrigo Duterte, Presidente das Filipinas, em outubro de 2016, na capital da China. No início desta semana, o seu sucessor, Ferdinand Marcos Jr., disse algo muito diferente a Joe Biden, na Casa Branca: “É completamente natural [que as Filipinas] olhem para o único país no mundo com quem têm um tratado [de Defesa] para fortalecer e redefinir a relação que temos e os papéis que desempenhamos em função do aumento das tensões que vemos crescer no Mar do Sul da China e na Ásia-Pacífico.”

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.