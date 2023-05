Crime, disse ele

A trapalhada no ministério que Galamba dirige é um tratado de desinformação à mistura com incompetência, mentiras, computadores e zaragatas. Deixemos de lado, por agora, o aspeto político miseravelmente brega do assunto, e centremo-nos em factos atirados à opinião pública e (mais grave) repetidos pela Comunicação Social.

Repentinamente – e ainda não percebi inteiramente porquê – o ministro das Infraestruturas e o seu adjunto Frederico Pinheiro desentenderam-se. As causas podem ser várias e cada um pode descartar as que entender: o adjunto ia trair segredos decisivos para o país/ Galamba é irritadiço e tinha de descarregar em alguém a sua fúria / O adjunto é mal-educado e machista, bateu em mulheres / Galamba também é mal-educado, mas ainda não bateu em ninguém… enfim, por alguma razão, certa ou errada, de que podem fazer parte a ameaça de Frederico em contar a verdade, ou a declaração de Galamba de que foi Frederico a querer mentir é (para este caso concreto que escrevo) indiferente). Galamba exonerou Frederico.

Este, mal soube que tinha sido posto a andar, foi ao Ministério onde há sete anos prestava serviço na mira de ir buscar o computador pessoal que usava (propriedade do Estado) para de lá extrair alguma coisa (mais uma vez é indiferente, para este caso em concreto, o quê; segredos da NATO, localização do aeroporto de Lisboa, notas de uma reunião entre deputados do PS, adjuntos e assessores do Governo e a ex-presidente executiva da TAP). Mal consegue pôr o portátil na mochila, reparou que todas as saídas do ministério estavam fechadas e foi à garagem ver se saía por lá. Nada! Encerrado no Ministério, chamou a polícia para o retirarem (com o computador) o que a PSP fez.

Entretanto, uma série de assessoras e a chefe de gabinete de Galamba (no tempo de Santana Lopes chamar-lhes-iam ‘galambettes’), parece que se atiraram ao adjunto, tendo este dado um bofetão numa (também não vem ao caso, neste contexto), ao passo que outras se esconderam numa casa de banho e chamaram a PSP (neste caso, não se sabe o que terá feito a polícia). Pelo meio, o adjunto tenta partir um vidro, usando a sua bicicleta pessoal (pensa-se que propriedade sua) a fim de poder sair do edifício.

O sempre bem informado SIS já sabia que existia, na posse de um adjunto zangado com Galamba (será com o Governo todo?), um computador portátil cheio de segredos do Estado, pelo que decidiu atuar por moto próprio. Ninguém se interrogou em que circunstâncias um serviço de inteligência atua por moto próprio sem ninguém saber, mas seria interessante conhecê-las. Até porque na lei, salvo erro, diz que não pode atuar salvo na recolha e tratamento de informações, o que definitivamente não passa por pedir, retirar, extorquir – o que for – computadores a adjuntos.

Tanto mais que o adjunto em causa tinha duas pequenas qualidades que desaconselhavam tal feito; além de que o Estado tem algumas possibilidades que tornam inútil tal demanda.

- A primeira qualidade é a de que ele ainda era adjunto. Não basta telefonar a dizer “põe-te a andar”, ou “telefona à Eugénia”. É preciso um pequeno ato formal: publicar em Diário da República a exoneração;

- A segunda qualidade do adjunto é que, sendo aquele o seu computador pessoal (embora propriedade do Governo), ele saberia forçosamente tudo o que o computador lá tinha. Se acaso tem documentos classificados, ele não cometeria qualquer ilícito em aceder-lhes; só no caso de os divulgar, do que não há provas que tenha acontecido, haveria ameaça para o Estado (fosse lá como fosse) e ilícito da parte de Frederico Pinheiro;

- Das possibilidades do Estado, teríamos, em primeiro lugar, o corte daquele PC (computador pessoal, não o partido) de todos os servidores e da Cloud onde estivessem armazenados documentos sensíveis;

- Em segundo lugar, a desativação remota do computador, uma vez que ele está inserido numa rede de computadores do Estado.

Posto isto, a pergunta é: por que tanto rebuliço por um computador que não era roubado (quando muito, e uma vez que ele era para uso do adjunto, mas propriedade do Estado, haveria ‘furto de uso’, como sabe qualquer jurista)? Para quê tanta aflição quando o adjunto – há sete anos adjunto – não iria ter acesso a nada que não soubesse? Por que razão se exonera por telefone – e não numa conversa pessoal – alguém que, até essa altura – era das pessoas que mais tinham acompanhado o processo TAP, o mais importante do Ministério? Por que motivo o SIS extravasa todas as competências e trata o caso como se Frederico Pinheiro estivesse em poder dos códigos de lançamento da bomba atómica que não temos? Por que motivo o primeiro-ministro, que é licenciado em Direito e um dos melhores alunos do Prof. Marcelo (diz este), fala em roubo (que, em princípio, não existiu) e diz que Galamba fez bem em avisar as autoridades, quando em todas as empresas, públicas, privadas, do Estado, é costume dar-se um tempo para o despedido/exonerado retirar dos computadores e das gavetas os seus pertences e os documentos que lhe interessa?

O crime está, não no ‘furto de uso’, mas no abuso do poder do Estado. Desde logo no SIS, depois num Ministério trancado e ainda na tentativa de que o ex-adjunto (mas ainda não formalmente exonerado) tivesse acesso ao seu computador para selecionar o que precisava.

Este abuso: o Estado é meu; o que é do Estado é meu; sou eu que mando, sem ninguém que me controle, é o verdadeiro crime. No caso, como é óbvio, de algumas ou todas estas informações não serem falsas, porque não temos direito a sabê-lo. Quando se classifica como segredo de Estado o plano de reestruturação de uma empresa, o modo como foi despedida uma administradora, ou as discussões que houve a esse respeito, penso que há pelo menos um, ou mais, crimes graves: a opacidade e a falta de transparência com que o Governo brinda os seus cidadãos.