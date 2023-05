Choque de titãs

Avançar de imediato com a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas corresponde ao perigo de correr para o leito vazio do Tejo fugindo dos edifícios que tombam. Uma nova vitória socialista, por poucochinho que seja, teria para Marcelo Rebelo de Sousa o efeito de um tsunami. Mesmo uma vitória do PSD com uma maioria à direita sustentada no Chega, e o PS indisponível para qualquer acordo de viabilização de um governo minoritário, seria uma derrota pesada para o Presidente.