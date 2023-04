O Ocidente, a NATO, os EUA e nós

Fico um pouco baralhado, confesso, quando ouço, leio e vejo tanta gente demonstrar uma espécie de desconforto ou até oposição à nossa relação próxima com o Ocidente, as suas instituições e a sua liderança. Esse desconforto é tanto maior quando este bloco — e nem sempre acontece — se vê a braços com a defesa de um país selvaticamente atacado, e cresce mais à medida que os vê acenando com cenas apocalípticas, derrotistas, para defender que docilmente devíamos ceder ao agressor em nome desse bem maior que é a paz. Ou seja, resumindo: para termos a paz que o outro quebrou e espezinhou devemos perdoar tudo isso e dar parte, ou tudo, o que o agressor conseguiu de forma muito antipacífica conquistar.

