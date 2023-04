E se o Paraguai invadisse o Brasil?

Lula não tem a obrigação de conhecer em detalhe a história da Europa. Mas tem que saber que a invasão da Ucrânia é diferente de todas as guerras e conflitos existentes no continente no pós-II Guerra. É a primeira guerra de anexação e conquista territorial entre dois Estados independentes, pondo em causa fronteiras definidas e internacionalmente aceites.

Num continente desenhado em cima dos destroços de vários impérios, com nacio­nalidades, línguas e religiões que cruzam imensas fronteiras geográficas, a invasão de Putin representa um perigo existencial para o continente e para a democracia. E para a paz, um conceito que só foi normalizado na Europa nas últimas sete décadas.