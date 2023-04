Lei de Programação Militar: helicópteros

As Forças Armadas Portuguesa dependem do poder político e muito bem, são os responsáveis políticos que decidem as estratégias e as leis que enformam e enquadram a Defesa e a Segurança Nacional. Como determinado na Constituição da República Portuguesa (CRP) é responsabilidade do Parlamento, a elaboração e aprovação de algumas das leis que enformam a segurança e defesa em Portugal. É em sede do Parlamento, que são aprovadas, entre outras, o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) donde derivam as missões das Forças Armadas e a LPM para a aquisição dos sistemas de armas para cumprir essas missões.

As nossas Forças Armadas estão completamente depauperadas e fragilizadas, como nunca aconteceu nos últimos 50 de democracia, resultado de décadas de desinvestimento na Segurança e Defesa, faltam os recursos humanos, os recursos materiais e os recursos financeiros, as consequências são uma diminuição acelerada e perigosa das suas capacidades de combate, pondo em causa a segurança, a defesa e a soberania de Portugal. Cabe aos políticos, nas sedes de poder respetivas, analisar as diferentes situações e definir as prioridades, aconselhados pelas chefias militares.

Os helicópteros são máquinas complexas, é necessário operar e sustentar essa capacidade, o que na prática representa custos significativos. Para lá da aquisição, são necessárias infraestruturas, instalar uma capacidade de manutenção e logística de apoio. Portugal tem um longo historial e uma notável experiência de emprego de helicópteros em combates, foram 14 anos de combate em Angola, na Guiné e em Moçambique, foram mais de 250 mil horas voadas em campanha, operação reconhecida por todas as chefias militares, passadas e presentes.