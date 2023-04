A década da discórdia

E sta semana imitámos Donald Trump. Ou seja, sucumbimos às primeiras impressões e às emoções.

O ex-Presidente americano tem, para nós, um efeito paradoxal. Aumenta o nosso interesse pelos Estados Unidos, o que é bom. Infelizmente, tal é conseguido à custa do aumento da nossa ignorância e do desconhecimento da história do país. Repetidamente foi-nos dito que a acusação criminal contra Trump era um acontecimento inédito na política dos Estados Unidos. De facto, foi a primeira vez em que tal sucedeu a um ex-Presidente, mas esquecemos que desde a sua fundação, mais de cem políticos americanos foram acusados e condenados em tribunal por atividades consideradas criminosas a nível federal. A corrupção tem raízes muito antigas em Washington.