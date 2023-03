Maria Kodama

Acontece a toda a hora perdermos amigos para as namoradas e amigas para os namorados. Estamos habituados a ver aquela pessoa, a falar com ela todos os dias, a jantar com ela, a sair, a frequentar a sua casa e essa pessoa a nossa, até que aparece uma paixão que arrebata o nosso amigo ou a nossa amiga de tal forma que nos desaparece da vista. “Terá morrido?”, perguntamos, despeitados, mas com a esperança estúpida de não termos sido abandonados, logo nós que éramos tão amigos. “Não, conheceu uma pessoa”, respondem os que não fazem ideia do que é a amizade mais intensa, com frequência, gargalhadas e cumplicidades. “Mas eu não chegava?”, perguntamos sem abrir a boca porque sabemos quão ridícula é a pergunta. Mas alguma vez os amigos chegam seja para o que for?

