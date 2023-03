Diplomacia de ferro

Escrevo a crónica desta visita a Kyiv no comboio noturno que nos trouxe da fronteira polaca até à distante capital ucraniana. Primeira imagem que retenho, ainda na Polónia, no aeroporto de Rzeszow, já muito próximo da fronteira com a Ucrânia: os misseis Patriot de defesa antiaérea, bem visíveis ao lado do aeroporto, para satélite russo ver. Começava ali a terra da coragem!

Embarque no comboio noturno, que nos levaria a Kyiv. Uma viagem de quase 12 horas, pela noite dentro, acabada já noutro dia. Neve à saída da Polónia, neve à chegada a Kyiv. Aqui a Primavera vai dura. Tempo de caserna, teto baixo, muita humidade, olhos no chão.

E determinação.