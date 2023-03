Fuga ou circulação de cérebros?

A emigração é uma arma de fácil arremesso político. Em 2013, no pico da troika, a esquerda acusou violentamente o Governo PSD/CDS de promover a emigração, quando saíram 120 mil pessoas do país. Agora, é a oposição em geral que critica o PS de não conseguir estancar a emigração (em 2019, no fim da legislatura da ‘geringonça’, saíram 80 mil pessoas de Portugal; em 2021, 60 mil).

As duas posições são erradas, tanto nas premissas em que julgam assentar como nas conclusões políticas que querem tirar. Em primeiro lugar, Portugal tem sido este século — e com exceção de 2020, por causa da pandemia — um país de consistente emigração: mesmo antes do resgate, tivemos anos em que emigraram mais de 80 mil pessoas e vários acima de 60 mil. Em segundo, a integração plena na UE e a globalização vão continuar a incentivar a emigração em Portugal.