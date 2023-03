Cavaco Silva: um legado de humanismo

Dignidade, credibilidade e respeito democrático. Três eixos fundamentais do Programa Especial de Realojamento (PER), o maior programa de política de habitação em Portugal, implementado há 30 anos. Três eixos que não vemos no plano de habitação apresentado pelo atual Governo. Ao ignorar estes princípios de política pública, o Governo apresenta um plano ferido de morte à nascença, cujos grandes prejudicados são as pessoas.

No sábado passado, o Presidente Cavaco Silva deixou ao país um depoimento crucial, que, se não fosse a cegueira ideológica de alguns (nomeadamente do PS), poderia servir de guião para resolver o drama habitacional em que vivem hoje tantas pessoas. E, como disse o Presidente Cavaco Silva, este drama tem responsáveis: ele existe devido à inércia e à falta de credibilidade de um Executivo que em sete anos só apresentou PowerPoints.