A justiça divina e a justiça terrena

As consequências dos comportamentos mais graves do abuso sexual de crianças podem chegar aos 15 anos de prisão, pena quase semelhante à do homicídio. Os autores destes ilícitos são de tal forma censurados que, mesmo nas prisões, são ignorados e violentados pela população reclusa.

Os abusos sexuais na Igreja assumem uma gravidade particular, uma vez que foram cometidos por quem prega os mandamentos da Lei de Deus e é visto, sobretudo pelas crianças, como alguém que tem o dom de distinguir o bem do mal, o justo do injusto, de declarar guerra ao pecado.