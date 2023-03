Futre é o meu pai, é o meu bairro, somos nós

Ouvir Futre é como entrar numa máquina de memórias sobre futebol, não o futebol científico e chato dos “especialistas”, mas o futebol enquanto máquina do tempo que me leva até à infância, até ao futebol que jogava na rua com o Zé Tolas, o Ruço, o Puto, o Macaco; o futebol enquanto manifestação daqueles pequenos pormenores - do calão aos gestos - que fazem a unidade invisível do meu país