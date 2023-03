Dez razões para manter o hospital nas Caldas

Caldas não quer ser beneficiada com novo equipamento hospitalar, mas exige, pelo menos, que o Estado assuma a responsabilidade de manter nesta cidade o hospital que tem desde a primeira hora da sua existência e que lhe deu origem, porque:

1. Com a deslocalização para sul, a região Oeste Norte ficaria afetada por um vazio de cuidados hospitalares, enquanto o Oeste Sul veria reforçada uma capacidade já hoje muito superior, com a proximidade de Loures e Vila Franca, mais as respostas privadas em Torres Vedras — CUF e Soerad.