A propósito do Dia da Mulher

O próximo dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Ainda faz sentido celebrar este dia? Sim. Mesmo no mundo “ocidental” ainda estamos longe de uma igualdade plena entre homens e mulheres.

Em Portugal, as mulheres têm salários 16 % inferiores, em média, aos dos homens, só 31% dos gestores de topo nas empresas do PSI-20 são mulheres, nas instituições de ensino superior apenas 19% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres e só 24% dos professores catedráticos são mulheres. Na política, apesar das quotas de género, há 84 mulheres na Assembleia da República num total de 230 deputados e nas autarquias locais apenas 9% dos presidentes de câmara municipal são mulheres: 29 em 308. Ainda existe um “teto de vidro” que faz com que as mulheres não cheguem ao topo, apesar de serem maioritárias, por exemplo, entre os estudantes do ensino superior.