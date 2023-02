Taxar casas em vez de as ocupar

O pacote da habitação anuncia­do pelo Governo tem uma lista de intenções ambiciosa e promissora, que será melhor avaliada quando for concretizada em leis e medidas. Toda a atenção foi no entanto absorvida pelo regime de “arrendamento compulsivo”. Como tantos já disseram e escreveram na última semana, é estapafúrdio achar que o Governo consegue identificar todas as casas onde não mora ninguém há mais de um ano, consegue entrar pela casa adentro sem contestação judicial, consegue fazer as obras necessárias e alugar a casa a uma família contra a resistência do senhorio, consegue cobrar as rendas se os inquilinos deixarem de pagar e consegue, ao fim de cinco anos, despejar estes inquilinos para devolver a casa ao seu proprietário. Percebe-se que o arrendamento compulsivo seja uma fantasia para quem é da extrema-esquerda totalitária, mas é difícil imaginar esta medida alguma vez a sair do papel. É mais provável acabar numa lei que só se aplica a poucos casos.

