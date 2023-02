Corrigir até que o lápis azul me doa

Finalmente, podemos todos dormir mais descansados. Os livros infanto-juvenis de Roald Dahl estão a ser corrigidos por pessoas muito boazinhas para que eles deixem de ser um perigo para as nossas crianças e para a sociedade em geral. A editora das obras, os herdeiros do autor e uma instituição chamada Inclusive Minds trabalharam afincadamente para que os livros passassem de arte degenerada a arte regenerada. A Inclusive Minds descreve-se como “um colectivo de pessoas apaixonadas pela inclusão e a acessibilidade na literatura infantil” — uma paixão mesmo muito específica. Como é próprio de pessoas muito boazinhas, elas cortaram o que o autor, estupidamente, escreveu nos livros, e substituíram as palavras pecaminosas por aquelas que Roald Dahl teria escrito, se tivesse conseguido ser tão bonzinho como os seus virtuosos revisores. As centenas de correcções efectuadas incluem, por exemplo, a retirada da palavra “gordo” da descrição malvada de uma personagem. Augustus Gloop, de “Charlie and the Chocolate Factory”, para alívio de todos, passou a ser “enorme” — pelo menos até à próxima correcção. A Srª. Twitt, do livro “The Twitts”, deixou de ser “feia”, e é agora “muito desagradável”. Embora devamos celebrar o facto de vivermos num tempo em que personagens imaginárias não podem ser gordas e feias, creio que poderíamos evoluir ainda mais. Talvez num futuro próximo não se admita que estas figuras sejam enormes e desagradáveis. Deixem-me sonhar. No livro “The Witches”, Roald Dahl teve o topete de escrever que as bruxas usavam perucas porque eram carecas. A seguir a essa explicação aparece agora a frase salvadora: “Há muitas outras razões para que mulheres usem perucas, e não há certamente nada de errado nisso.” Ufa! Em “Fantastic Mr. Fox”, os terríveis tractores pretos, que eram monstros assassinos de aspecto brutal, são agora apenas monstros assassinos de aspecto brutal. Deixaram de ser pretos. Talvez aquela marca de tractores tenha deixado de os fabricar nessa cor. Já não era sem tempo.

