Pronto para as próximas eleições (europeias)?

As próximas eleições, que calham ser europeias, têm dado que falar. As próximas eleições, que calham ser para o Parlamento Europeu (PE), são em maio de 2024. Faltam uns 450 dias para o certame eleitoral e, em Portugal, já o Presidente da República, o primeiro-ministro e o líder do maior partido da oposição se pronunciaram publicamente.

Recentemente, o Presidente da República relembrou a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, o modo como se foi “esvaziando” antes das europeias e como, após a derrota, “formalmente continuou de pé, mas estava morta”. O primeiro-ministro desvalorizou o tema: “Só por três vezes é que um partido que está no Governo ganhou eleições europeias” e isso “nunca causou uma crise política”. Para Montenegro, se o PS perder, dever-se-iam “tirar ilações mais abrangentes... do que aquilo que normalmente acontece nestas eleições”.