Tornar possível a vitória da Ucrânia

Quase um ano após a invasão russa da Ucrânia, a guerra está a entrar numa nova fase. Após o ataque falhado a Kyiv na Primavera passada e a impressionante contra-ofensiva dos ucranianos que libertou Kharkiv no norte e Kherson no sul, o Presidente russo Vladimir Putin embarcou numa campanha punitiva contra civis e infra-estruturas energéticas com drones e mísseis. Frustrado no campo de batalha, Putin procura agora aumentar ao máximo o número de ucranianos forçados a passar o Inverno no frio e no escuro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler