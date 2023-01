Acreditem: os javalis estão a atacar-nos. E não estão para brincadeiras. Por toda a Europa, da Hungria à Chéquia, de Itália a Espanha, sem esquecer Portugal, não se sabe o que se fazer com a praga de javalis. São tantos, mas tantos, que “perderam o medo dos humanos” e avançam nas malhas urbanas, aparecem nas praias, atravessam as estradas e provocam acidentes rodoviários horríveis. Quer dizer, saber até se sabe. É preciso fazer um controlo cinegético imediato. Noutras palavras: há que os caçar e reduzir rapidamente as populações de javalis. Só se resolvia com um Obélix em cada esquina e em cada azinheira a “reduzir a população cinegética” — é o que vos digo.

