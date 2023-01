A morte morrida e matada do Comendador no dia em que completa 33 anos de vida plena

A crónica do Comendador morreu ontem. Talvez fosse anteontem, mas isso também não interessa muito. Morreu, finou-se, terminou, acabou. Há precisamente 33 anos, no dia 6 de janeiro de 1990, um sábado, dia em que se lê o Expresso, seja ele posto à venda em que dia for, nasceu tímida numa revista maior do que a atual, mas num rodapé da última página; depois bailou por vários locais, na Revista, na Única e nesta E. Foi sempre o Comendador. Quem não estava farto?

