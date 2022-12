Passou-me completamente ao lado. Só umas três semanas depois é que fiquei a saber da palavra do ano do dicionário Oxford. É uma inevitabilidade da época, como a personalidade do ano da revista “Time” ou o bolo-rei nas montras das pastelarias. Normalmente, é impossível não ver. “Goblin mode”, o “modo goblin”, era a escolhida e eu não fazia a mínima ideia do que se tratava. Fui ver. Os que queriam dar lustro garantiam que se tratava de um estado entre “a ausência mental e o niilismo”, para outros era apenas uma condição “de desleixo, procrastinação, autoindulgência e egocentrismo tacanho”. O que não percebemos de 2022?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.