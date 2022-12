A civilização fez-se na bebedeira

Leio na imprensa internacional que a Geração Z (os jovens, portanto) descobriu “o encanto de não beber álcool”, o que pode dar lugar a uma “sociedade abstémia”. Nada a estranhar, uma vez que se trata da “mais puritana das gerações desde a época vitoriana” (não são palavras minhas). Não irá acontecer. Se há coisa que continuará a existir, é a necessidade da intoxicação alcoólica. Digo-o com a certeza de quem não toca em bebidas inebriantes há mais de 20 anos. Mas apoiado em teorias de que foi o álcool que contribuiu grandemente para a socialização e avanços da Humanidade. Que digo? Há mesmo quem garanta que foi a necessidade de nos embriagarmos que levou à produção de cereais, à agricultura (beer before bread/cerveja antes de pão), ou mesmo que somos macacos que desceram da árvore para apanhar os frutos apodrecidos que já estavam a fermentar e davam uma zonzeira. Que foi mesmo, no fundo, o álcool e a bebedeira que criaram a Humanidade. Exagero?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.