Morreram milhões de pessoas, houve escravatura, violação, um holocausto, mas já passou!

A caminho do Qatar (ou será Catar?), toda a gente com a mania dos Direitos Humanos foi colocando questões, que parecem pertinentes, sobre o regime que ali vigora. Na capital daquele emirado senta-se o emir Tamim bin Hamad Al Thani e o primeiro-ministro Khalid ibn Khalifa ibn Abdul Aziz Al Thani, o que deve querer dizer que são ambos da família Al Thani, que tomou o poder pela via normal democrática naquelas paragens: o golpe de Estado. Os Al Thani sucederam-se e multiplicaram-se, como Deus (ou Alá, naquela zona) manda, e tornaram o país no mais importante cenário do mundo, ultrapassando de longe o Dubai, que faz parte dos Emirados Árabes Unidos, união de que o Catar (ou Qatar?) fez parte, ainda que fugazmente.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.