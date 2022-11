A nossa democracia oligárquica

Nunca como hoje as democracias europeias enfrentaram ameaças tão profundas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com uma guerra nas suas fronteiras, o inverno que se avizinha traz a ameaça do lar gelado e frigorífico vazio para milhões de pessoas que, até agora, engrossavam os números confortáveis das classes médias europeias.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler