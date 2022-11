Boicotar o Catar é voltar ao eixo do mal de Bush

Eu nunca aceitaria um Mundial no Catar, não faz qualquer sentido desportivo ou ambiental, ainda não vi um único jogo e não estou nada motivado, nem para os jogos da seleção, nada. Pela primeira vez na minha história sentimental, não vou seguir um Mundial ou Europeu. Também acho que a FIFA precisava de ser avaliada de alto a baixo por entidades reguladoras e judiciais. No entanto, isto não invalida um argumento racional: realizar grandes eventos em regimes fechados pode ter um efeito positivo, pode propiciar a abertura e um respeito superior pelos direitos humanos. É preciso pensar antes de sentir. E o coro de indignação que estamos a ouvir abandona mais uma vez a razão no altar da emoção fácil e partilhável num mural de facebook.

