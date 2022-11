Aleluia! O PCP passa de partido liderado por um geronte a partido dirigido por gerúndio

Podeis achar estranho o meu entusiasmo pela designação, no próximo sábado, de Paulo Segismundo como secretário-geral do PCP e arredores (quer dizer, MURPI — Movimento Unitário dos Reformados, Pensionistas e Idosos; CGTP-Intersindical; JCP, União das Associações Recreativas que gostam do PCP; Partido ‘Os Verdes’; Comissão para a Paz e Cooperação; Associação de Amizade Portugal-Rússia; Grupo Excursionista dos Saudosos da URSS; e muitas outras associações populares e figuras gradas, como o dr. Mário Nogueira e aquele moço bem-parecido, o João Ferreira).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.