Os funcionários públicos não podem ter tratamento especial

No café, a televisão mostra uma revista de imprensa monocórdica: três ou quatro jornais têm a mesmíssima manchete, “funcionários públicos penalizados pela inflação”. A reação das pessoas que estavam no café foi a mesma que a minha: mas então e nós? E o resto das pessoas? E a maioria das pessoas que trabalha nos sectores privados não está a ser penalizada pela inflação? A inflação é para todos e não apenas para os sectores protegidos por sindicatos que ecoam junto do governo, pois são a base eleitoral do PS.

