As más escolhas do Brasil

Não tenho informações suficientes, para além daquelas que os jornais generalistas vão dando, juntamente com comentadores, mais ou menos isentos das TVs, para ficar a conhecer o eleitorado brasileiro. Mas algo me parece evidente: depois de todas as asneiras, despautérios e disparates que Bolsonaro cometeu durante a sua presidência, devia ser fácil derrota-lo democraticamente. Aliás, as sondagens indicavam que assim seria, e que o seu opositor poderia vencer logo à primeira volta e por números muito largos. Não foi o que aconteceu.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler