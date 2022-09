Bezos está com cabedal

Jeff Bezos está com caparro. Mostra um bíceps com veia a latejar que parece querer rasgar a manga da t-shirt. Tipo Hulk. Bezos — o homem mais rico do planeta, ou o segundo mais rico, dependendo do mês — ganhou uma impressionante massa muscular e remoçou-se, como que repassado a Photoshop. Aos 58, depois do divórcio que o fez perder uns billions, claro que tem uma namorada nova, e mais nova, mas parece também ter adquirido um corpo novo. O “Wall Street Journal” até anuncia um “Bezos Effect”, a era do líder de negócios que podia fazer um anúncio de proteína, que treina às cinco da manhã e faz jejum intermitente. “Seja por que razão for, o símbolo de status corporativo de 2022 dos homens de meia-idade não são relógios ou carros, mas um corpo bombado.” Adeus dad bod, corpo desleixado — isso é tão 2021, tão covid.

