A Rússia vista de Samarcanda

A guerra é o reino do caos, das paixões e da surpresa. No início do mês, preparávamo-nos para a continuação de uma guerra de atrito na Ucrânia. O uso do gás natural russo, instrumento de coerção económica e política, obrigaria os países europeus a negociar com o Kremlin e a diminuir o seu apoio a Kyiv. O tempo parecia favorecer o regime de Vladimir Putin.

