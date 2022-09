Viver assim, mal

Escrevo isto uns dias antes da publicação, considerem esse atraso entre o escrito e o lido. Acaba hoje a minha viagem de um mês pela Ásia e apanho o avião de volta na madrugada de amanhã. Como sempre, tentei não ligar importância durante estes dias, depois dos horrores e das proibições covidescas, às notícias emanadas de Portugal. Há uma razão válida. Cavar uma saudável distância entre o meu país e os lugares onde estou, que terão os seus problemas, mas onde não se acorda todos os dias com uma inundação do quarto e da mente por más notícias e catástrofes várias que quase se anulam umas às outras. Portugal não é mais do que uma enxurrada de más notícias, nos últimos meses. E nos últimos anos.

